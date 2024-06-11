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Başkan Erdoğan Türk Kızılay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Başkan Erdoğan Türk Kızılay’ın 156’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü, mesaj yayımlayarak kutladı. Erdoğan mesajında "Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

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