Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
Son dakika haberine göre, AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesini de etkileyen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Ege Denizi'nde bugün meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça ilçesini de etkiledi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. İşte 11 Haziran son depremler listesi...
EGE DENİZİ DEPREM!
Büyüklük: 4.0 (MW)
Yer: Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
Tarih(TS): 11/06/2024 06:17:42
Enlem: 35.0192
Boylam: 25.3047
Derinlik: 7.9 (KM)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
2024-06-11 09:52:49 39.08472 27.53444 6.98 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-06-11 09:40:44 39.64333 25.74833 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - [32.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:38:56 39.63889 25.70917 7.01 ML 1.3 Ege Denizi - [35.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:34:11 39.66028 25.78 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [30.75 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-06-11 09:32:34 39.63528 25.72417 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [34.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:30:05 39.61861 25.71917 6.89 ML 1.3 Ege Denizi - [33.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:28:43 39.64139 25.74361 7.11 ML 2.3 Ege Denizi - [33.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:24:33 38.44167 37.30583 7.04 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-11 09:17:42 35.01917 25.30472 7.9 MW 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
2024-06-11 09:13:49 38.155 37.36667 7.13 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-11 09:05:57 38.12639 32.70889 6.97 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-06-11 08:58:00 35.42278 25.42333 6.0 ML 2.6 Ege Denizi
2024-06-11 08:19:30 36.9575 28.68833 6.91 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)
2024-06-11 08:11:37 39.65833 25.69028 8.75 ML 1.4 Ege Denizi - [37.20 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-06-11 07:37:54 39.67278 25.82222 7.75 ML 1.7 Ege Denizi - [27.07 km] Bozcaada (Çanakkale)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!
- Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?