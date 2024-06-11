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Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Muğla deprem! Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...

Son dakika haberine göre, AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesini de etkileyen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Ege Denizi'nde bugün meydana gelen deprem, Muğla'nın Datça ilçesini de etkiledi. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. İşte 11 Haziran son depremler listesi...

EGE DENİZİ DEPREM!

Büyüklük: 4.0 (MW)
Yer: Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
Tarih(TS): 11/06/2024 06:17:42
Enlem: 35.0192
Boylam: 25.3047
Derinlik: 7.9 (KM)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

2024-06-11 09:52:49 39.08472 27.53444 6.98 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-06-11 09:40:44 39.64333 25.74833 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - [32.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:38:56 39.63889 25.70917 7.01 ML 1.3 Ege Denizi - [35.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:34:11 39.66028 25.78 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [30.75 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-06-11 09:32:34 39.63528 25.72417 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [34.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:30:05 39.61861 25.71917 6.89 ML 1.3 Ege Denizi - [33.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:28:43 39.64139 25.74361 7.11 ML 2.3 Ege Denizi - [33.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 09:24:33 38.44167 37.30583 7.04 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-06-11 09:17:42 35.01917 25.30472 7.9 MW 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
2024-06-11 09:13:49 38.155 37.36667 7.13 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-11 09:05:57 38.12639 32.70889 6.97 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-06-11 08:58:00 35.42278 25.42333 6.0 ML 2.6 Ege Denizi
2024-06-11 08:19:30 36.9575 28.68833 6.91 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)
2024-06-11 08:11:37 39.65833 25.69028 8.75 ML 1.4 Ege Denizi - [37.20 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-06-11 07:37:54 39.67278 25.82222 7.75 ML 1.7 Ege Denizi - [27.07 km] Bozcaada (Çanakkale)

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