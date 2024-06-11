Muhtarlığı basıp "katil" yazanlar için harekete geçildi: Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı

MUHTARLIK KAPISINA "KATİL" YAZDILAR

Bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleri ile belediye ekiplerinin bayılttıkları köpekleri ayaklarından tutup gelişigüzel aracın kasasına atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler, basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent Mahallesi'ne giderek muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına "Katil" yazdı. Mahalleli ve muhtarın yakınlarıyla da tartışan hayvanseverler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

4 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Batıkent Mahalle Muhtarlığına giderek "Katil" yazan kişiler hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada yazıyı yazan kişinin de aralarında olduğu 4 kişinin "Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret ve Tehdit" suçlamaları ile yakalanması için çalışma başlatıldı.