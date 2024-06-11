Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi sonrası CHP’den ilk açıklama: Olumlu geçti yeniden görüşmeye hazırız

"ŞİMŞEK İLE BİRARAYA GELİNEBİLİR"



Özel'in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi. Özel'in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

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