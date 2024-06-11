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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi sonrası CHP'den ilk açıklama: Olumlu geçti yeniden görüşmeye hazırız

Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi sonrası CHP’den ilk açıklama: Olumlu geçti yeniden görüşmeye hazırız

18 yılın ardından Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaretinin ardından görüşmedeki havaya dair CHP'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Olumlu geçti, yeniden görüşmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

18 yılın ardından Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaretinin ardından görüşmedeki havaya dair CHP'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Olumlu geçti, yeniden görüşmeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi konularının başında Özel'in; asgari ücrete Temmuz'da ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdiği belirtildi.

"ŞİMŞEK İLE BİRARAYA GELİNEBİLİR"

Özel'in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi. Özel'in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

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