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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kabul! Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Liqun ile görüştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe kabul! Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf’ı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Liqun ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etmesinin ardından Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.



Başkan Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etmesinin ardından peş peşe önemli kabuller gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti.

Başkan Erdoğan ardından Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı da kabul etti.

Başkan Erdoğan Ayşe Ateş’i kabul ettiBaşkan Erdoğan Ayşe Ateş’i kabul etti

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