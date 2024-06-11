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CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek gözaltına alındı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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CHP’li eski milletvekili Berhan Şimşek gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'in ifade vermeye gitmediği bir dava nedeniyle Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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