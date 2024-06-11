Jose Mourinho’dan Galatasaray’a ters köşe! Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor

OKAN BURUK YANITLADI: GÜNDEMİMİZDE YOK!

Galatasaray ile üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen tecrübeli teknik adam Okan Buruk, gündeme ve transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Rafa Silva ve Sofyan Amrabat'la ilgili soruları da yanıtlayan Buruk, yıldız isim için "Kesinlikle gündemimizde yok" dedi.