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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a ters köşe! Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor

Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Jose Mourinho’dan Galatasaray’a ters köşe! Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde de rekabetin içerisinde girdi. Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek için transfer çalışmalarında yürüten Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızına Mourinho'dan büyük ters köşe geldi. O isim Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın! İşte detaylar...

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GALATASARAY'DAN RAFA SILVA HAMLESİ GELMİŞTİ

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Rafa Silva olmuştu.

Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtilmişti.

Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edilmişti.

MOURINHO'DAN RAFA SILVA SORUSUNA FLAŞ YANIT GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'ya gelen "Rafa Silva, Fenerbahçe'ye gelecek mi?" sorusuna tecrübe hocadan flaş bir yanıt geldi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYA YAKIN OLDUĞUNU DUYDUM"

Mourinho, "Harika bir oyuncu ancak Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK YANITLADI: GÜNDEMİMİZDE YOK!

Galatasaray ile üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen tecrübeli teknik adam Okan Buruk, gündeme ve transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Rafa Silva ve Sofyan Amrabat'la ilgili soruları da yanıtlayan Buruk, yıldız isim için "Kesinlikle gündemimizde yok" dedi.

MOURINHO'DAN G.SARAY'A BÜYÜK TERS KÖŞE

Mourinho'nun Rafa Silva'nın Galatasaray'a yakın açıklamaları sonrası, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.

RAFA SILVA FENERBAHÇE'DE

Gazeteci Fabrizio Romano, katıldığı Sky Sports canlı yayınında Fenerbahçe'nin Rafa Silva'yı transfer ettiğini duyurdu.

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