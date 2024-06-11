Başkan Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret! Tarihi görüşmede dakika dakika yaşananlar |Son kulis bilgileri A Haber’de | AK Partili Hüseyin Yayman: Siyasette yüzler gülüyor

18 yılın ardından gerçekleşen tarihi Başkan Erdoğan- Özel görüşmesinin öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? Görüşmede ne ikram edildi? İki lider birbirine ne hediye etti? Yeni bir görüşme olacak mı? Tüm detaylar A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler ve A Haber muhabirleri tarafından değerlendirildi.

İşte uzman isimlerin açıklamalarından satır başlıkları;

SON KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE

A Haber muhabiri Rüya Akkuş

"2 Mayıs'taki görüşmede ılımlı ve güler yüzlü bir ortamda geçmişti fakat sonrasında daha çok koltuk krizi konuşulmuştu daha doğrusu böyle ifade edilmesi istenilmeye çalışılmıştı.Gündemdeki başlıklarda önemliydi. Başkan Erdoğan siyasette kutuplaşma yerine diyalog zeminin güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yeni anayasada gündemdeki konular arasında yer aldı. Ekonomi de önemli başlıklar arasında yer alıyordu Başkan Erdoğna programda kararlılık vurgusu yaptıktan sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de CHP'lileri bilgilendirebileceğini ifade etti. Tekrar bri ziyaret olup olmayacağı da merak konusuydu. AK Parti'nin verdiği cevap "onlar bir ziyaret yaptı bizde iade-i ziyarette bulunduk ihtiyaç olduğu takdirde bir ziyaret daha olur" dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye olarak zeytinyağı ve lokum götürüldüğünü öğrendik. Ne içtiğini sordum geçmişte havuçlu portakal suyu içtiğini öğrendik ve cevap olarak kahvenin 40 yıl hatrı var ama çay olmadan da diplomasi olmaz dendi."

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş

"Başkan Erdoğan'ın davetlerine Özgür Özel'in katılacağını ifade edebiliriz. Görüşmenin ardından CHP'li kaynaklardan gelen açıklamalarda "yeniden görüşme istenirse biz varız" ifadeleri kullanıldı. Görüşme öncesi Özgür Özel'in bir eksik olmaması adına çok titiz hazırlandıklarını ifade edebiliriz. Görüşme 12'nci katta gerçekleşti ve orada Özgür Özel'in de kütüphanesi bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın olası bir dış politikadan dolayı Dünya Liderlerinden biriyle görüşmesi ihtimaline karşı oda hazırlanmış. Her bir ayrıntı bu görüşme için düşünülmüş. CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilerde Özgür Özel'in ekonomi konusuna ağırlık verdiği öğrenildi. Adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katımıyla meclisin çalışması ve az kazanandan az vergi çok kazanan da çok vergi alınması konusunda teklifte bulunduğu belirtildi. Bu sebepten dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve CHP'nin ekonomi kadroları bir araya gelecek önümüzdeki günlerde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a Payidar Gondol parçasının hediye edildiği öğrendildi."