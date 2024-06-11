Başkan Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret! Tarihi görüşmede dakika dakika yaşananlar |Son kulis bilgileri A Haber’de | AK Partili Hüseyin Yayman: Siyasette yüzler gülüyor
Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel’in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, Başkan Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Görüşme sonrası her iki taraftan da gelen açıklamalarda olumlu bir hava olduğu fark edildi. Peki Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel ne görüştü? Yeni bir görüşme olacak mı? Görüşmenin tüm detaylar A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamalarda " Siyasette yüzler gülüyor Türkiye'nin bu görüntülere ihtiyacı var sokak gerçekten mutlu." ifadelerini kullandı.
18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Kırk gün sonra ikinci kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye 18 yıl sonra yaptığı ziyaret öncesinde CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı Türk bayrağı çekildi.
18 yılın ardından gerçekleşen tarihi Başkan Erdoğan- Özel görüşmesinin öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? Görüşmede ne ikram edildi? İki lider birbirine ne hediye etti? Yeni bir görüşme olacak mı? Tüm detaylar A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler ve A Haber muhabirleri tarafından değerlendirildi.
İşte uzman isimlerin açıklamalarından satır başlıkları;
SON KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE
A Haber muhabiri Rüya Akkuş
"2 Mayıs'taki görüşmede ılımlı ve güler yüzlü bir ortamda geçmişti fakat sonrasında daha çok koltuk krizi konuşulmuştu daha doğrusu böyle ifade edilmesi istenilmeye çalışılmıştı.Gündemdeki başlıklarda önemliydi. Başkan Erdoğan siyasette kutuplaşma yerine diyalog zeminin güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yeni anayasada gündemdeki konular arasında yer aldı. Ekonomi de önemli başlıklar arasında yer alıyordu Başkan Erdoğna programda kararlılık vurgusu yaptıktan sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de CHP'lileri bilgilendirebileceğini ifade etti. Tekrar bri ziyaret olup olmayacağı da merak konusuydu. AK Parti'nin verdiği cevap "onlar bir ziyaret yaptı bizde iade-i ziyarette bulunduk ihtiyaç olduğu takdirde bir ziyaret daha olur" dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye olarak zeytinyağı ve lokum götürüldüğünü öğrendik. Ne içtiğini sordum geçmişte havuçlu portakal suyu içtiğini öğrendik ve cevap olarak kahvenin 40 yıl hatrı var ama çay olmadan da diplomasi olmaz dendi."
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş
"Başkan Erdoğan'ın davetlerine Özgür Özel'in katılacağını ifade edebiliriz. Görüşmenin ardından CHP'li kaynaklardan gelen açıklamalarda "yeniden görüşme istenirse biz varız" ifadeleri kullanıldı. Görüşme öncesi Özgür Özel'in bir eksik olmaması adına çok titiz hazırlandıklarını ifade edebiliriz. Görüşme 12'nci katta gerçekleşti ve orada Özgür Özel'in de kütüphanesi bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın olası bir dış politikadan dolayı Dünya Liderlerinden biriyle görüşmesi ihtimaline karşı oda hazırlanmış. Her bir ayrıntı bu görüşme için düşünülmüş. CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilerde Özgür Özel'in ekonomi konusuna ağırlık verdiği öğrenildi. Adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katımıyla meclisin çalışması ve az kazanandan az vergi çok kazanan da çok vergi alınması konusunda teklifte bulunduğu belirtildi. Bu sebepten dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve CHP'nin ekonomi kadroları bir araya gelecek önümüzdeki günlerde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a Payidar Gondol parçasının hediye edildiği öğrendildi."
SİYASETTE YÜZLER GÜLÜYOR
Prof. Dr. Hüseyin Yayman TBMM Dijital Mecralar Kom. Bşk.
"Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ismin partinin 2028 öncesi Cumhurbaşkanlığı planı hakkında "Ekrem İmamoğlu partinin evladı Mansur Yavaş partinin belediye başkanı" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar çok önemli CHP'de çok erken başlamış bir 2028 arayışı CHP'nin kendi içerisinde yapacağı bir muhakemedir bu."
"Biz bugünün manşetine bakacak olursak yüzler gülüyor. Siyasette yüzler gülüyor, Türkiye'de yüzler gülüyor bu diyaloğun çok önemli olduğunu ifade etmek lazım. 31 Mart öncesi konuşulsaydı böyle bir zemin olacak ve liderlerin bir araya geleceği söylenseydi kimse buna ihtimal vermezdi. Bugün böyle bir zemin ve yumuşama oluştu. Bu görüşmenin Türkiye siyasetinde sembolik değeri çok yüksektir. Mesele bu görüşmenin ardının gelip gelmeyeceği bence görüşmeler devam edecek liderler zirvesi olabilir."
HALK BU GÖRÜNTÜLERİ İSTİYOR
"Türkiye'nin bu görüntülere ihtiyacı var sokak gerçekten mutlu. Ekonomi çevreleri mutlu çünkü bu yumuşama bu normalleşme zeminini oluşması toplumda moral ve motivasyonu yükseltiyor. Halk bunu istiyor. Seçim bitti parti rozetlerini çıkarın ve söz konusu vatan ise gerisi teferruattır sözünde olduğu gibi Türkiye'nin yüksek menfaatleri için bir araya gelin ve bu konuları birlikte yürütün diyor."
"Burada Cumhuriyet Halk Partisi cephesi de mutlu ve bu çok önemli. Sayın Özgür Özel'in de yüzüne yansıyor. Bu tür ziyaretlerde sembolizeler önemli gerek giyilen kıyafet olsun gerek hal ve hareket olsun bunlara dikkat edilmeli. Diğer bir yandan dünya bir kaos ortamında. Adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir ortamda yani Gazze'de yaşananlar, Ukrayna'da yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar, Suriye'deki PYD'nin seçim yapma seçeneği Türkiye'de liderlerin bir araya gelip konuşması gereken bir mesele değil mi? Mesela depremle ilgili bakanlarımız gitsinler tüm muhalefete anlatsınlar. Kamuoyunda bir güven ilişkisini oluşması bizatihi Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu önemli bir adım. Bence diğer genel başkanlarda görüşmeye başlayacaktır. Çünkü halk bunu istiyor, siyaset halkla beraber yapılır. Seçim bitti parti rozetlerini çıkartın, Türkiye'nin yüksek menfaati için bir araya gelin. Cumhurbaşkanımız bir ara söylemişti "Bir Türkiye İttifakı" evet bunun adı Türkiye İttifakı.
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün kahve içti. Bu ne demek biliyor musunuz? Seninle 40 yıl beraber oluruz demek. Türkiye'de diyalog, kurulan köprü, bu köprüyü birlikte kuralım üzerinden Türk vatandaşları mutlu ve refaha doğru yürüsün. Şimdi Özgür Bey, Manisalı, Egeli. Ege'nin özellikleri var. Rahat insanlarıdır. Manisalılar ve İzmirliler çok yakın ilişkide. İzmir'de Batı'ya açılan bir yer. İlişkiler çok samimi, dostanedir. Özgür Bey sosyal faaliyetleri çok etkili olan bu yolda yürüyen insan. Örneğin Kemal Bey öyle değil bir bürokrat. Ben Kemal Bey'i 25 senedir tanıyorum, SSK genel müdürlüğünden. Masasında çalışan, hesaplarla uğraşan, halkla ilişkisi olmayan biriydi. Özgür Bey'in en önemli özelliği çok atak birisi yerinde duramıyor. Hep tempo içinde, burada da farkındaysanız çok güzel şeyler oldu."
"İkincisi birkaç tane özel bilgi vereyim. Cumhurbaşkanlığı'nda Hasan Doğan Büyükelçi ve Namık Tan bu güzelliği sağlayan onlar. Hasan Doğan da çok çalışkan biri. Yani bugünün beraberliğini organize eden, güzellikleri beraber sağlayan eskiden gelen 21 yıllık bir tanışma var. Cumhurbaşkanımızın bayrağı meselesi müthiş bir olay. Bu Türk milletinin seçtiği Cumhurbaşkanımızla beraberiz demek."
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