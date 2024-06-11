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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kritik kabul! Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı ağırladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de kritik kabul! Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Külliye'de ağırladı. Basına kapalı yapılan görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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