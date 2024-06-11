Son dakika | Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Tahlillerde de onaylı randevu sistemi devreye girecek
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı'dan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 20 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
KUDUZ VAKALARI
Öte yandan Bakan Koca, kuduz vakalarındaki artışa ilişkin, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil." dedi.
Koca Kurban Bayramı'ndan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişinde bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
1 AYLIK SONUÇLAR AÇIKLANACAK
Koca, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konunun değerlendirileceğini ifade ederek, bir aylık sonuçları gelecek ay açıklayacaklarını söyledi.
Sonuçları medya ile paylaşacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:
"Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı, sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz.
Amaç vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz."
"ÇÖZENE KADAR ÖNCELİĞİMİZ OLAN KONU BU"
Bakan Koca, sağlık hizmetlerine yönelik yeni bir projenin olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu karşılığı verdi:
"Şu an en öncelikli gündemimiz, sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz."
HASTANELERDE "ONAYLI RANDEVU" DÖNEMİ BAŞLADI
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi başladı.
Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.
Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sistem üzerinden bildirmesi gerekecek. Onay işlemi randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.
Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
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