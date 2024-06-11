Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu! Masada Gazze var

Başkan Erdoğan'ın ilk olarak bugün İspanya Kralı VI. Felipe ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkan veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını vermesi öngörülüyor.

İŞ FORUMUNDA ORTAKLIK DERİNLEŞTİRİLECEK

Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında, hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'te yapılacak iş forumuna katılacak. Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Hükümetler arası 8. zirvenin amacı, "iyi seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olacak.