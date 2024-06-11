Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu! Masada Gazze var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıkıyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Erdoğan, yarın İspanya'ya gidecek. İki günlük resmi ziyaretin ardından ise G-7 zirvesine davetli olarak katılmak üzere İtalya'da bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın ilk olarak bugün İspanya Kralı VI. Felipe ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkan veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını vermesi öngörülüyor.
İŞ FORUMUNDA ORTAKLIK DERİNLEŞTİRİLECEK
Erdoğan yarın ise Türkiye ile İspanya arasında, hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle Madrid'te yapılacak iş forumuna katılacak. Forum çerçevesinde finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Hükümetler arası 8. zirvenin amacı, "iyi seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olacak.
SANCHEZ'LE GÖRÜŞME
Erdoğan, İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'Ie başbaşa görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Daha sonra iki lider basının karşısına çıkıp, soruları yanıtladıktan sonra resmi öğlen yemeğine geçilecek.
FİLİSTİN İÇİN ORTAK ADIMLAR
İspanya, Türkiye'nin Avrupa'da Filistin konusunda en paralel politikaya sahip olduğu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya, 28 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Filistin devletini tanıma kararını açıkladı. İki ülke arasında Filistin devletinin tanınması ve Filistin halkına destek olunması yönünde atılabilecek ortak adımlar da görüşülecek.
SAVUNMA SANAYİ VE GÜVENLİK
Ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek veren İspanya'nın, bu alanda önümüzdeki dönemde yapabileceği katkılar değerlendirilecek. İkili ilişkilerin savunma sanayii, bilim ve teknoloji, güvenlik, terörle mücadele ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi doğrultusunda atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağını alımına ilişkin süreçlerin masaya gelmesi bekleniyor.
NATO müttefiki İspanya ile bölgesel güvenlik bağlamında görüş alışverişinde bulunulacak. Ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda imzalanacak anlaşmalarla, ikili ticaretin daha da artırılması ve ilişkilerin ahdi zemininin güçlendirilmesi hedefleniyor.
G7'DE GÜÇLÜ MESAJ
Erdoğan, 14 Haziran'da ise İspanya'dan İtalya'ya geçerek G-7 zirvesine katılacak. Ev sahibi olan İtalya kapsayıcı olmak ve dünyanın sorunlarına yönelik daha geniş perspektif yakalamak için G-7 ülkelerinin dışında Türkiye başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini de zirveye davet etti.
Gazze'de yaşananlar İspanya'da olduğu gibi İtalya'daki G-7 zirvesinin de gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!