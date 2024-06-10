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THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu: Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu: Şekib Avdagiç’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı

THY Yönetim Kurulunun, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verdiği bildirildi.

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