Şanlıurfa'da bir kadın kuduz köpekleri kaçırdı! Ankara Valiliği açıkladı: Gözaltına alındı
Sosyal medyada 'Köpekvelisi isimli bir hesaptan paylaşım yapan kadın, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bir bölgeden 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Kuduz tanısı koyulan köpeklerin kötü şartlar altında yaşadığını iddia eden kadın, Şanlıurfa'nın başka bir ilçesine geçerek orada köpekleri toplamaya devam edeceğini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardında Ankara Valiliği kadının gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkmış ve Eyyübiye ilçesinde 2 mahalle karantina altına alınmıştı.
3 YASAKLI IRK TOPLAM 35 KÖPEĞİ KAÇIRARAK ANKARA'YA GETİRDİ
Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmesine rağmen, sosyal medyada 'Köpekvelisi' mahlasıyla tanın kadın, 3 yasaklı ırktan oluşan toplam 35 köpeği kaçırarak Ankara'ya getirdiğini söyledi.
VALİLİK HAREKETE GEÇTİ: TEYAKKUZA GEÇTİK
Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan gelişmelerin ardında Ankara Valiliği 'Köpekvelisi' mahlaslı kadının gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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