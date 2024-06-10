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Zehir tacirlerine geçit yok! 20 ilde Narkoçelik operasyonu

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Zehir tacirlerine geçit yok! 20 ilde Narkoçelik operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 157 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını da bildirdi.

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