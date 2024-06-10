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Dışişleri Bakanı Fidan Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine Moskova'da devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Moskova'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya ziyareti kapsamında, SVR Başkanı Narışkin ile Moskova'da görüştü.

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