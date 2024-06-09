Başkan Erdoğan’dan Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı’nda açıklamalar

Erdoğan, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen programda, milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi. Erdoğan, tütün ürünlerinin toplum sağlığına zararları ve yarattığı çevresel kirlilik konusunda gençlerle sohbet etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da programda yer aldı. Gençlerin ve çocukların konu hakkındaki düşünce ve dileklerini de dinleyen Başkan Erdoğan , sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırmadan önce, açılış konuşması yaptı. Erdoğan, programa katılan gençlere tebrik ve teşekkürlerini de iletti.