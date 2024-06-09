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Katar'da Gazze diplomasisi! Bakan Hakan Fidan ile Hamas lideri İsmail Heniyye bir araya geldi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Katar’da Gazze diplomasisi! Bakan Hakan Fidan ile Hamas lideri İsmail Heniyye bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye - Körfez İşbirliği Konseyi için gittiği Katar'da Gazze diplomasisine devam etti. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

Türkiye - Körfez İşbirliği Konseyi 8 yıl aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya katılmak üzere Doha'ya gitti.

DOHA'DA HENİYYE İLE BİR ARAYA GELDİ
Bölgesel ve küresel meselelerin masaya yatırılacağı toplantı öncesi Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.



Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Doha'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi" açıklaması yapıldı.

NUSEYRAT KAMPINA BOMBALAR YAĞDI
İsrail ordusu, geride bıraktığımız gün 4 İsrailli rehineyi kurtarmak adı altında Gazze'deki Nuseyrat Kampı'nı bombalar yağdırmış, 210'dan fazla Filistinliyi şehit etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Uluslararası Adalet Divanı'nda 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz"

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