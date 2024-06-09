2024 YKS Methiye¬ Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Methiye TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Edebiyat üzerinden bir kimseyi ya da herhangi bir şeyi övmek için yazılmış olan şiirlere methiye denir. Özellikle padişah ve sadrazamların, önemli devlet adamları ile beraber din büyüklerini övmek amaçla ele alınmış kasideler olarak da ifade etmek mümkün. Geçmişten günümüze uzanmış bu konuda birçok önemli eser ön plana çıkıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden de 'övgü' anlamına sahip olan methiye kelimesi, bu anlamı üzerinden yaygın şekilde kullanılmaktadır.