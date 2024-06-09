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2024 YKS Methiye¬ Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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2024 YKS Methiye¬ Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.

Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor.

Methiye TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Edebiyat üzerinden bir kimseyi ya da herhangi bir şeyi övmek için yazılmış olan şiirlere methiye denir. Özellikle padişah ve sadrazamların, önemli devlet adamları ile beraber din büyüklerini övmek amaçla ele alınmış kasideler olarak da ifade etmek mümkün. Geçmişten günümüze uzanmış bu konuda birçok önemli eser ön plana çıkıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden de 'övgü' anlamına sahip olan methiye kelimesi, bu anlamı üzerinden yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Methiyelerin Özellikleri Nelerdir?

Şiir üzerinden ele alınan bir yapı olan Methiye, aynı zamanda bu konuda birçok farklı özelliğe sahiptir.

- Kasidenin sunulmuş olduğu kişinin övüldüğü kısımdır.

- Dil yönü ağır olması ile beraber şiir yöne zayıftır.

- Edebiyatta bir kişiyi övmek amaçlı ele alınmış manzum ve mensur eserlerdir.

- Sözcük anlamında birinin en iyi yönlerini ortaya çıkarma ya da bir şeyi övme şeklinde ön plana çıkmaktadır.

Bu özellikleri ve anlamları ile beraber günümüzde birçok farklı eser bulunur. Aynı zamanda günlük yaşam içerisinde amaca uygun olarak, cümle içinde ya da tek başına değerlendirilebilir. Özellikle kelime grubu açısından, 'methiye düzmek' şeklinde değerlendirildiğini eklemek mümkündür. Yani birini arka arkaya ölmek olarak ifade edilebilir.

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