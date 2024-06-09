2024 YKS Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları
Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.
Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor.
2024 YKS TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI SIRUSUNUN CEVABI NE?
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sorusu cevabı nedir? YKS Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması hangi inkılap?
Tekke ve zaviyelerin kapatılması LAİKLİK ilkesine girer.
Atatürk İlkeleri
Atatürk'ün ilkeleri 6 ilkeden oluşur. Bu ilkeler şu şekildedir;
- Cumhuriyetçilik
- Devletçilik
- Halkçılık
- İnkılapçılık
- Milliyetçilik
- Laiklik
2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre;
YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.
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