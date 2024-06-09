2024 YKS Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor.