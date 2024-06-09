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2024 YKS Beyit Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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2024 YKS Beyit Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

YKS 2024 AYT'de yer alan edebiyat sorularından biri, adayları nazım şekilleri konusunda tereddüte düşürdü. Sosyal medyada "gazel", "müstezat", "murabba" ve "kıta" şıkları arasında yoğun bir araştırma başladı. Peki bu beytin nazım şekli hangisi?

YKS 2024 AYT Edebiyat testinde yer alan bir beyit sorusu, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sınavdan çıkan adaylar, beytin hangi nazım şekline ait olduğunu araştırıyor. Şıklar arasında gazel, müstezat, murabba ve kıta yer alıyor.

AYT EDEBİYAT BEYİT SORUSU İLE GÜNDEMDE!

YKS AYT beyit sorusu ile gündemde. Gazel, müstezat, murabba, kıta şıklarının yer aldığı soru araştırılıyor.

Sosyal medyada paylaşılanlara göre pek çok aday soruya "gazel" yanıtını vermiş ancak ÖSYM'nin yayımlanacak cevap anahtarı sonrası şıklar netlik kazanacak.

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