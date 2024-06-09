2024 YKS Beyit Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

YKS 2024 AYT Edebiyat testinde yer alan bir beyit sorusu, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sınavdan çıkan adaylar, beytin hangi nazım şekline ait olduğunu araştırıyor. Şıklar arasında gazel, müstezat, murabba ve kıta yer alıyor.