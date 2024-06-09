2024 YKS Ayşe ve Ali Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 3 milyon adayın katılımıyla gerçekleşen 2024 YKS sınavının sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecek. Online olarak açıklanan sınav sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış sevap sayıları ile sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında aldıkları tüm puanlar yer alacak.