Gündem Gazze! Bakan Fidan Katar’a gidecek

Türkiye, KİK'in böyle bir mekanizma kurduğu ilk ülke oldu.

Bu mekanizma kapsamında bugüne kadar dışişleri bakanları düzeyinde beş toplantı yapıldı, 2010'da Kuveyt'te düzenlenen üçüncü toplantıda Ortak Eylem Planı kabul edildi.

Bu planda yer alan başlıklarda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "ticaret ve yatırım", "tarım ve gıda güvenliği", "ulaştırma ve iletişim", "enerji", "elektrik ve su", "çevre", "turizm", "sağlık", "kültür" ve "eğitim" olmak üzere 10 konuda ortak çalışma grupları oluşturuldu.

Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması'nın son toplantısı, 13 Ekim 2016'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 3 ay sonra gerçekleştirilen Riyad'daki toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyle KİK, FETÖ'yü "terör örgütü" olarak kayda geçiren ilk uluslararası kuruluş oldu.