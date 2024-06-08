Gündem Gazze! Bakan Fidan Katar'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 9 Haziran'da Doha'da düzenlenecek Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısına katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek. Öte yandan Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 8 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek toplantıda mevcut Ortak Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'nin KİK ile işbirliği gözden geçirilecek.
GÜNDEM GAZZE
Ayrıca, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulacak.
TÜRKİYE-KİK YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK DİYALOG MEKANİZMASI
Körfez ülkeleri Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 1981 yılında kurulan KİK ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve diğer konularda yoğunlaşan ilişkiler sonucu 2 Eylül 2008'de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapılan Türkiye-KİK Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda imzalanan mutabakat muhtırasıyla, Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması tesis edildi.
Türkiye, KİK'in böyle bir mekanizma kurduğu ilk ülke oldu.
Bu mekanizma kapsamında bugüne kadar dışişleri bakanları düzeyinde beş toplantı yapıldı, 2010'da Kuveyt'te düzenlenen üçüncü toplantıda Ortak Eylem Planı kabul edildi.
Bu planda yer alan başlıklarda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "ticaret ve yatırım", "tarım ve gıda güvenliği", "ulaştırma ve iletişim", "enerji", "elektrik ve su", "çevre", "turizm", "sağlık", "kültür" ve "eğitim" olmak üzere 10 konuda ortak çalışma grupları oluşturuldu.
Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması'nın son toplantısı, 13 Ekim 2016'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 3 ay sonra gerçekleştirilen Riyad'daki toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyle KİK, FETÖ'yü "terör örgütü" olarak kayda geçiren ilk uluslararası kuruluş oldu.
KİK ÜYELERİYLE İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR
Son dönemde Türkiye'nin KİK üyeleriyle ikili düzeydeki ilişkileri her alanda güçlenirken Konseyle kurumsal işbirliği de ivme kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık 2023'te Katar'ın dönem başkanlığında Doha'da düzenlenen 44. KİK Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılması, Türkiye-KİK işbirliğinde önemli bir kilometre taşı oldu.
Akabinde Türkiye ile KİK arasında 2005'te başlayan ancak 2010'da askıya alınan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karar verildi.
Bu karar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından 21 Mart'ta Ankara'da düzenlenen ortak bildiriyle kamuoyuna duyuruldu.
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