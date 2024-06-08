Baykar Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu! Ödülü Başkan Erdoğan bizzat takdim etti
Geçtiğimiz 3 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023’te ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmadan biri oldu. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır savunma ve havacılık sektöründe açık ara ihracat lideriyiz. Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasına girdi." ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz 3 yılda savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023'te ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren 10 firma arasına girdi.
Bu başarıyla birlikte Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasında yer almış oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖDÜL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.
TÜM PROJELER ÖZ KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLÜYOR
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2021'de 664 milyon dolarlık ihracat yapan Baykar, 2022'de ise 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
İHRACAT LİDERİ
Savunma Sanayii Başkanlığı ve TİM tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA İHRACATÇISI
Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine de 76. sıradan girdi. Listedeki 100 firma içinde gelirlerini %94'lik bir oranla en çok artıran şirket olan Baykar'ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.
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