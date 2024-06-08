Baykar Türkiye’nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu! Ödülü Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA İHRACATÇISI

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine de 76. sıradan girdi. Listedeki 100 firma içinde gelirlerini %94'lik bir oranla en çok artıran şirket olan Baykar'ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.





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