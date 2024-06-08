Dünya ekonomisinde söz sahibi Türkiye! Bakan Bolat’tan özveri mesajı





"EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ OLAN AVRUPA BİRLİĞİ İLE TEMASLARIMIZI SON BİR YILDA OLDUKÇA YOĞUNLAŞTIRDIK"



Başta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) toplantıları olmak üzere, stratejik platformlarda Türkiye'nin ticari ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Bolat, "23 Serbest Ticaret Anlaşması ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşması ile dünyada en yaygın ticaret anlaşması ağına sahip ilk 10 ülke arasındayız. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile temaslarımızı son bir yılda oldukça yoğunlaştırdık. 2023 yılında 11,7 milyar TL olan mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl 21,5 milyar liraya çıkardık" şeklinde konuştu.