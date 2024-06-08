Dünya ekonomisinde söz sahibi Türkiye! Bakan Bolat'tan özveri mesajı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kurulda konuşan Bakan Bolat, "Dünya ekonomisinde söz sahibi bir Türkiye için özveri ile çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.
Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda Bakan Bolat açıklamalarda bulundu.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE UYGULADIĞIMIZ ETKİN POLİTİKA VE KARARLAR İLE İTHALATIMIZDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLERE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
İhracatçıların azmi, çalışkanlığı, girişimci ruhu ile birlikte 'tek yol ihracat' hedefi doğrultusunda uyguladıkları sonuç odaklı ve somut politikalar sonucu her ay mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını belirten Bakan Bolat, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak uyguladığımız etkin politika ve kararlar ile de ithalatımızda önemli düşüşlere şahitlik ediyoruz. Nitekim 2024 yılının ilk beş ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımız ise 2024 yılı ilk 5 ayında yüzde 34,4 oranında azalışla 36,8 milyar dolara gerilemiştir" dedi.
"EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ OLAN AVRUPA BİRLİĞİ İLE TEMASLARIMIZI SON BİR YILDA OLDUKÇA YOĞUNLAŞTIRDIK"
Başta Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK-JETCO) toplantıları olmak üzere, stratejik platformlarda Türkiye'nin ticari ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirten Bakan Bolat, "23 Serbest Ticaret Anlaşması ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşması ile dünyada en yaygın ticaret anlaşması ağına sahip ilk 10 ülke arasındayız. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile temaslarımızı son bir yılda oldukça yoğunlaştırdık. 2023 yılında 11,7 milyar TL olan mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl 21,5 milyar liraya çıkardık" şeklinde konuştu.
"DÜNYA EKONOMİSİNDE SÖZ SAHİBİ BİR TÜRKİYE İÇİN ÖZVERİ İLE ÇALIŞARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Bolat açıklamasının devamında, "Türk malının yeni pazarlara tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması için önemli gördüğümüz fuarlar, ticaret ve alım heyetleri kapsamında da son bir yılda, bin 500'ün üzerinde yurt dışı fuarı ve 51 adet yurt içi fuarı destek kapsamına aldık. 33 adet genel nitelikli ticaret heyeti, 146 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti, 22 adet genel nitelikli alım heyeti, 9 adet özel nitelikli ve 23 adet sektörel nitelikli alım heyeti gerçekleştirdik. Son bir yılda, 48 şirketin 50 markasını destek kapsamına aldık. Geçen yıl yürürlüğe giren güçlü e-ihracat destek paketimizle 130 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Dünya ekonomisinde söz sahibi bir Türkiye için özveri ile çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman ihracatçılarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
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