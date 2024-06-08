08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e saldırıya ilişkin kınama

Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e saldırıya ilişkin kınama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan'a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör