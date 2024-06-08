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Başkan Erdoğan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Başkan Erdoğan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.




Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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