CHP’li Cemil Tugay İzmir’de işçi kıyımına devam ediyor! İhtiyaç fazlası dedi yerlerine eleman almak için harekete geçti...

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir Büyukşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ilk etapta yerel seçime sayılı gün kala bir önceki başkan Tunç Soyer tarafından işbaşı yaptırılan 71 kişiyi kapı önüne koydu. Zamanla bu sayı 195'e çıktı. Büyükşehir ile iştiraklerinde örgütlü sendikalar Tugay ile görüşüp işten atılan işçilerin işlerine iade edilmesini talep etti.

İHTİYAÇ YOK DEDİ AMA...

Sendikaların taleplerini geri çeviren Tugay 'Şu an ihtiyaç yok. Olması halinde işten çıkarılan arkadaşlara öncelik verilecek' dedi.

Aynı Tugay altına imza attığı işçi kıyımının üzerinden daha 2 hafta bile geçmeden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketine büro elemanı ve yönetici asistanı almak için harekete geçti.