08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

2025 YKS TYT AYT Sınav Tarihleri Belli Oldu Mu? Seneye Adaylar Ne Zamana Kadar YKS’ye hazırlanacak? (ÖSYM Takvimi)

Giriş Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
2025 YKS TYT AYT Sınav Tarihleri Belli Oldu Mu? Seneye Adaylar Ne Zamana Kadar YKS’ye hazırlanacak? ÖSYM Takvimi

2024 YKS heyecanı tam gaz sürüyor. 3 milyondan fazla aday, 8-9 Haziran'daki sınavda ter döküyor. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanırken, adaylar tercih döneminde hayallerine en yakın bölümleri seçmek için araştırmaya koyulacak. Peki ya 2025'te sınava girecekler için tarih belli mi?

Heyecanla beklenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlanacak. 3 milyondan fazla adayın ter döktüğü sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. Bu kritik aşamanın ardından adaylar, tercih döneminde hayallerine en yakın bölümleri seçmek için yoğun bir araştırmaya girecekler. Peki gelecek senenin adaylarını neler bekliyor? 2025 YKS tarihi belli mi? İşte merak edilen sorunun cevabı…

YKS 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 YKS'ye kaç gün kaldı soruları artarken YKS (TYT, AYT ve YDT) 2025'in tarihleri resmi olarak henüz duyurmadı. YKS'ye hazırlanan öğrencilerin, 21 Haziran 2025'de TYT'ye, 22 Haziran 2025'de ise AYT'ye ve YDT'ye girmesi bekleniyor.

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2024-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör