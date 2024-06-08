08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Zehir tacirlerine operasyon! Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 suç örgütü çökertildi | Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Zehir tacirlerine operasyon! Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 suç örgütü çökertildi | Mert Orhan Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör