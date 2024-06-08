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2024 YKS'de Tartışma Yaratan Soru: Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar Kimdir?

Giriş Tarihi: 08.06.2024
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2024 YKS’de Tartışma Yaratan Soru: Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar Kimdir?

Milyonlarca adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Sınav soruları ve cevapları merak konusu olurken, özellikle bir tarih sorusu sosyal medyada ve forumlarda geniş yankı buldu. İşte merak edilen soruya ilişkin merak edilen detaylar…

Milyonlarca adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Sınavdan sonra, adaylar ve veliler sınav sorularını ve cevaplarını merak etmeye başladı. Bir soru ise sosyal medyada ve forumlarda geniş yankı buldu: Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir?

AKKOYUNLULAR

Akkoyunlular veya Bayındırlılar, 14. yüzyılda Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet. Horasan'dan Fırat'a ve Kafkas Dağları'ndan Umman Denizi'ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır.

KARAKOYUNLULAR

Karakoyunlular ya da Karakoyunlu Devleti, başkenti Tebriz olan ve 1380-1469 yılları arasında bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Kafkasya, Azerbaycan ve Kuzey Irak topraklarında egemenlik sürmüş Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlettir.

HAREZMŞAHLAR

Harezmşahlar veya Harzemşahlar Devleti, Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı bir devlettir.

ALAEDDİN KEYKUBAT KİMDİR?

I. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1220-1237 yılları arasındaki hükümdarıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak günlerini yaşatan sultandır. Büyük Keykubad olarak da bilinir.

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