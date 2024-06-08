2024 YKS’de Tartışma Yaratan Soru: Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar Kimdir?

Milyonlarca adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Sınavdan sonra, adaylar ve veliler sınav sorularını ve cevaplarını merak etmeye başladı. Bir soru ise sosyal medyada ve forumlarda geniş yankı buldu: Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir?