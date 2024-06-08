Ana gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi bugün İstanbul’da toplanıyor





Imam, söz konusu toplantıyla diyalog ve işbirliği yoluyla kritik küresel meseleleri ele alma yönündeki ortak kararlılığın altının çizileceğini vurguladı.

Toplantının örgüt için önemine dikkati çeken Imam, şunları kaydetti:

"(Toplantı) Gazze krizinin çözümüne yapıcı şekilde katkıda bulunma kararlılığımızı yansıtan, örgütümüz için çok önemli bir andır. Bu durum, küresel güçlüklerin ele alınmasında çok taraflı diplomasinin önemini vurgulamakta ve dünya genelinde barış ve insani yardım çabalarını destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın altını çizmektedir. Gazze'deki durumu olumlu yönde etkileyecek ve üye ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirecek verimli görüşmeler ve başarılı sonuç bekliyoruz."

Öğretim üyesi Aydın da yarınki toplantının, Türkiye'nin dünyadaki tüm sorunlu bölgelere yönelik anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve arabuluculuk konularında diplomasi masasında ve sahada öncü rol oynamasından bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara da sessiz kalmadığını, Gazze'ya saldırı süreci ile yapılan soykırıma karşı attığı adımların yanı sıra bu toplantının da bir yankı oluşturma noktasında birlikteliğin önemine vurgu yapılan misyonuna dikkati çeken Aydın, Türkiye'nin önderliğinde kurulan D-8 ile dünyadaki tüm adaletsizliklere alternatif çözümler sunulabileceğini vurguladı.

Aydın, "Bu toplantı, D-8'in küresel aktör olma iddiasının somut varlığının da ispatı aynı zamanda." ifadesini kullanarak, D-8'in sunduğu çözüm önerilerinin temelinde insani çözümler olduğunu aktardı.