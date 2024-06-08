A Haber canlı yayınında Yunanlılara böyle seslendi: Türkiye ile iyi geçinin yoksa ezer geçer! “Komşu” kulislerinden son bilgiler A Haber’de

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN GÜVENLİK POLİTİKALARI UZMANI

TÜRKİYE EZER GEÇER

"Yunanistan Tükiey'nin sıkletinde bir ülke değil zaten. Türkiye güçlü bir ülke 85 milyon nüfusu var ve gayri safi milli hasılası Yunanistan'a dört basıyor. Teknolojisi ve yetişmiş insan gücü yüksek. 3 tane yunanistan kadar bizim talebemiz var. Senin Türkiye ile iyi geçinmen lazım savaş ettiği sürece ezer geçeriz seni. F-35 alsan ne yazar."