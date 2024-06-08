A Haber canlı yayınında Yunanlılara böyle seslendi: Türkiye ile iyi geçinin yoksa ezer geçer! “Komşu” kulislerinden son bilgiler A Haber’de
Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'da hazırlıklar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma sanayii iş birliği, genişleyerek devam ediyor. Yunanistan, Rafale savaş uçaklarının ardından Fransa’dan 3 adet Bellharra ipi firkateyn tedarik edileceği duyuruldu. Konuya dair değerlendirmeler ve Yunanistan'daki son kulis bilgileri A Haber canlı yayında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın" Türkiye ile iyi geçinin yoksa sizi ezer geçer" diyerek canlı yayında tansiyonu yükseltti. İşte detaylar...
Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'da hazırlıklar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma sanayii iş birliği, genişleyerek devam ediyor. Yunanistan, Rafale savaş uçaklarının ardından Fransa'dan 3 adet Bellharra ipi firkateyn tedarik edecek. Yunan Başbakan Miçotakis, Normandiya çıkarmasının 80'inci yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere gittiği Fransa'da, ülkesinin alacağı Belharra tipi firkateynlerin inşa edildiği Naval Group'a ait Lorient'daki tersaneyi gezdi.
Yunanistan'ın kime ve neye karşı silahlandığı merak konusuyken Yunanistan'daki son kulis bilgileri A Haber canlı yayında uzman isimler tarafından değerlendirildi. İşte o programdan satır başlıkları;
A HABER MUHABİRİ İLHAN TAHSİN
YUNANİSTAN'IN TEK KORKUSU TÜRKİYE'NİN ÇIĞIR AÇMASI
"Yunan basınını yakından takip ediyorum ve bir anlaşmazlık olduğunu görüyorum. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin bu uç teknolojiyi ilerlettikçe Yunanistan bir panikleme haline giriyor. Şu anda Türkiye'nin havada karada ve denizde son dönemde çığır açtığı konusunda tedirginler. Sanki Türkiye'nin Yunanistan'ın topraklarında gözü varmış algısı veriliyor."
PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN GÜVENLİK POLİTİKALARI UZMANI
TÜRKİYE EZER GEÇER
"Yunanistan Tükiey'nin sıkletinde bir ülke değil zaten. Türkiye güçlü bir ülke 85 milyon nüfusu var ve gayri safi milli hasılası Yunanistan'a dört basıyor. Teknolojisi ve yetişmiş insan gücü yüksek. 3 tane yunanistan kadar bizim talebemiz var. Senin Türkiye ile iyi geçinmen lazım savaş ettiği sürece ezer geçeriz seni. F-35 alsan ne yazar."
"Perişan ettik yine ederiz. Kimse bizi korkutmaya kalkmasın. Yunanlılar Amerikalılar çok güveniyorlarsa kendilerine gelsinler Konya'ya bakın biz sizi Mevlana gibi döndürmüyor muyuz görün. aklı olan Türkiye'yi yanına alır. Miçotakis senin dedeni benim dedem yenmiş. 9 Eylül'de döktük denize, 1974'te silahlarını aldık unutmasınlar bunları."
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