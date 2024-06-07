Bakan Koca’dan ’Onaylı Randevu Sistemi’ açıklaması: Kapasite artışı için çalışmalar sürüyor

"KAPASİTE ARTIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Koca, "Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki, Onaylı Randevu Dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. Ülke genelinde elde ettiğimiz sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunan, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan yeni bir uygulamadır. Bu uygulama, 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tüm randevular için geçerli olacak.