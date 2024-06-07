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Bakan Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: Kapasite artışı için çalışmalar sürüyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Bakan Koca’dan ’Onaylı Randevu Sistemi’ açıklaması: Kapasite artışı için çalışmalar sürüyor

Mayıs ayı itibarı ile uygulamaya geçen onaylı randevu sistemine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki, Onaylı Randevu Dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. " şeklinde konuştu.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sağlık Koordinasyon Kurulumuzun yeni toplantısını İstanbul'da, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bu hastanemizle Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptık." dedi.

"Toplantının Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında gündemimiz randevu sadakati ve kapasite artışı, görüntüleme ve ameliyathane verimliliği oldu." diyen Koca, "Toplantının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kısmında ise MHRS konusu yanı sıra görüntüleme verimliliği ile birlikte fizik alana ilişkin durumu değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"KAPASİTE ARTIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Koca, "Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki, Onaylı Randevu Dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. Ülke genelinde elde ettiğimiz sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunan, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan yeni bir uygulamadır. Bu uygulama, 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tüm randevular için geçerli olacak.

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