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2024 TYT Ladin nerede yetişir sorusunun cevabı ne? 2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi soru cevapları

Giriş Tarihi: 08.06.2024
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2024 TYT Ladin nerede yetişir sorusunun cevabı ne? 2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi soru cevapları

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 13.00 itibari ile tamamlandı. Üzerinde tartışılmaya başlanan Ladin nerede yetişir sorusu ile en çok tartışılan sorular arasından yerini aldı. İşte soruya ilişkin merak edilen detaylar…

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 13.00 itibari ile tamamlandı. Bazı sorular üzerine yoğunlaşan ve sorunun cevaplarından emin olamayan öğrenciler sınav sonrası hemen sorunun cevabını araştırmaya başladı. O sorulardan bir tanesi ise Ladin nerede yetişir oldu. İşte Oppenheimer'a ilişkin merak edilen detaylar...

LADİN NEREDE YETİŞİR SORUSUNUN CEVABI NE?

2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Ladin nerede yetişir sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LADİN NEREDE YETİŞİR?

Ladin ağacının yetiştirilmesi diğer çam ağaçlarına göre büyük farklılık göstermese de türünden ayrıldığı bazı noktalar bulunmaktadır. Ladin ağacı tohumundan yetiştirilen bir türdür. Ladin ağacı, humus tipi toprakları seven bir türdür. Bu nedenle de orman topraklarında yetişmesi gerekmektedir. Humusun su toplama özelliği ladin ağaçlarının ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

Bunların yanı sıra ladin ağacının toprağında taze gübre kullanılmaz ayrıca toprağa mutlaka kül karıştırılmalıdır. Ladin tohumlarının dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı ekilmeden önce ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca ladin ağacı önceliğinde uygun saksıda çimlenmesi beklenir. Çimlenme gerçekleştikten sonra yine aynı toprak şartlarına gömülerek büyümesi beklenir. Fidelenme süresi yaklaşık olarak 2 yıldır, bu nedenle de bir kaç saksı değişimi yapılması gerekebilmektedir.

LADİN ÖZELLİKLERİ

Doğu ladini Kafkasya'da ve Türkiye'de bulunur. Ülkemizdeki yayılışının batı sınırı Ordu'da Melet Irmağının doğusundan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da birkaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş orman kuruluşlarında görülür.

60 m bazen daha fazla boylanabilen ve 2 m'den fazla çap yapabilen düz ve dolgun gövdeli bir ağaç türüdür. Nemli havaları, derin, havalanma kapasitesi yüksek, nem içeriği fazla, kumlu ve balçık, besince zengin, humuslu serin toprakları sever. Böyle yerlerde çok iyi bir gelişme gösterir. Yetişme muhitinde dar ve sivri tepeler yapar. Sığ kök sistemine sahiptir. İyi yetişme ortamında gençlikte gölgeye oldukça dayanıklıdır.

Doğal yayılış alanında dondan zarar görmez, ancak bazı yıllarda geç donlardan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Kuraklık zararı görüldüğü gibi, sık ve bakımsız meşçerelerde fırtına, kar devirmesi ve kar kırması görülmüştür.

Selüloz ve kâğıt endüstrisi yanında yapı malzemesi, kontrplak, kaplama, mobilya, lambri, her türlü ambalaj, sandık, kutu, sepet, kibrit çöpü ve kurşun kalem yapımında kullanılır.

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