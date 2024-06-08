2024 TYT Ladin nerede yetişir sorusunun cevabı ne? 2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi soru cevapları

Bunların yanı sıra ladin ağacının toprağında taze gübre kullanılmaz ayrıca toprağa mutlaka kül karıştırılmalıdır. Ladin tohumlarının dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı ekilmeden önce ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca ladin ağacı önceliğinde uygun saksıda çimlenmesi beklenir. Çimlenme gerçekleştikten sonra yine aynı toprak şartlarına gömülerek büyümesi beklenir. Fidelenme süresi yaklaşık olarak 2 yıldır, bu nedenle de bir kaç saksı değişimi yapılması gerekebilmektedir.