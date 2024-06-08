Katil İsrail yine ölüm saçtı! Gazze’de onlarca ölü var! Görgü tanıkları anlattı: Hareket eden her şeye ateş açtılar...

ONLARCA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda şu ana kadar en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.