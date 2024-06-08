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Katil İsrail yine ölüm saçtı! Gazze'de onlarca ölü var! Görgü tanıkları anlattı: Hareket eden her şeye ateş açtılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Katil İsrail yine ölüm saçtı! Gazze’de onlarca ölü var! Görgü tanıkları anlattı: Hareket eden her şeye ateş açtılar...

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı saldırılar düzenledi. Yaşanan vahşet sonrası onlarca ölünün olduğunu belirtilirken, bölgedeki sağlık personeli yaptığı açıklamada "Hareket eden her şeye ateş açtılar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlattı.

ONLARCA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda şu ana kadar en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

130 AMBULANS HEDEFTE

Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi sonucu Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığı vurgulandı.

BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor. Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçakları Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına da saldırılarını yoğunlaştırdı.

HAREKET EDEN HER ŞEYE ATEŞ AÇTILAR

Sağlık görevlileri, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandığı ifade edildi.

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık görevlileri de şiddetli ve sürekli hava ve topçu bombardımanı sonucu Gazze'nin orta bölgesinin çeşitli yerlerinden hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini aktardı.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanırken, uluslararası topluma İsrail'e "vahşi saldırılarını" durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

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