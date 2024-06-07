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Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Yozgat’ta sağanak ve dolu etkili oldu

Son dakika haberi... Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.

Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.

Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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