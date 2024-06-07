07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Uyuşturucu tacirlerine darbe! 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
ABONE OL
Uyuşturucu tacirlerine darbe! 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya suç çetesi üyesi 282 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör