Meclis’te skandal sözler! DEM Partili Ömer Öcalan Türk ordusunu soykırımcı İsrail askerine benzetti | AK Parti’den sert tepki

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, "Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri'ye Gazze politikası uyguluyor, burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkâri'nin iradesini kabul etmiyor" şeklindeki sözleri üzerine tartışma çıktı.

Öcalan, "Türkiye'de AKP'de Meclis üyesi olanlara, il başkanlarına, il yöneticilerine, ilçe başkanlarına, ilçe yöneticilerine, bu halkın yarın yüzüne bakacaksanız, bu partiden istifa etmeniz gerekiyor, bu partiden derhal ayrılmanız gerekiyor. Bu parti kirlenmiştir, bu parti kul hakkına girmiştir, bu parti günah işliyor, bu parti İslam'ı temsil edemez, İslam'la zerre kadar alakası yoktur, münafıktır, yanlış yolda yürüyor. Allah'la, inançla, dinle, imanla zerreyimiskal kadar alakası yoktur. Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri'ye Gazze politikası uyguluyor. Burada İsrail'in zulmünden bahsediyor ama Hakkâri'nin iradesini kabul etmiyor. Ne diyeceğiz buna. Hakkârili yoksul halkın elinden seçme ve seçilme hakkı alınmış, ne diyeceğiz buna? Neyle açıklayacaksınız bunu? Bir halkın seçme ve seçilme hakkını elinden almışsınız, iradesini gasp etmişsiniz" ifadelerini kullandı.