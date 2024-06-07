Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya’da | Engin Altan Düzyatan atık belgeseli çekiminde yaşanan zorlu süreci anlattı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: "YAŞANILABİLİR BİR GELECEK KURMA FİKRİNİ KATKI SAĞLAMAK İÇİN BELGESEL ÇEKİYORUM"

Zirvenin özel oturumuna katılan yönetmen, yapımcı, oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan belgesel çekim süreçlerini anlattı. Düzyatan, "Yıllardır Afrika'da dahil olmak üzere birçok ülkede fotoğraf çekimi gerçekleştirdim. Bu açıdan özellikle Afrika'daki çocukların ve kadınların suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yürüdüğünü ve birilerinin suya ulaşılmadığını görmek beni çok yaraladı. O andan itibaren bu konuyu herkese anlatmak ve göstermek için bir belgesel yolculuğuna çıktık. Çünkü su kıtlığının sadece Afrika'da değil tüm dünyada hayati bir önem haline geldiğini görüyoruz. Bu Türkiye'de bile bir sorun olmaya başladı çünkü ülkemizde bile hala temiz suya ulaşılamayan köyler var" diye konuştu.