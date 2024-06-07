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Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da | Engin Altan Düzyatan atık belgeseli çekiminde yaşanan zorlu süreci anlattı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya’da | Engin Altan Düzyatan atık belgeseli çekiminde yaşanan zorlu süreci anlattı

Turkuvaz Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness’ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün gerçekleşti. Zirvenin en önemli konuklarından biri olan yönetmen, yapımcı, oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan belgesel çekim süreçlerini anlattı. Düzyatan konuşmasında "Bize burada söylenen temel unsur; Uzak Asya’da bir kirlilik sorunu olduğuydu. Bu belgeseli çekmek bizim açımızdan da kolay olmadı. Zira Avrupa ve ABD’nin çöplerini yolladığı ülkelere röportaj yapmaya gittiğimizde bize bu ülkelerin şirketleri büyük zorluklar çıkardı. Ben belgesele başladığım zaman neredeyse dünyayı gezdik. O sebeple süreç biraz zaman aldı." dedi.

Sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan zirvede Moda tasarımcısı Dilek Hanif ve yapımcı, yönetmen Engin Altan Düzyatan gibi kamuoyunun ilgiyle takip ettiği isimler farklı bakış açılarıyla konuyu atıksız bir dünya hedefi ekseninde değerlendirirken, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli yol haritasına katkı sağladı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: "YAŞANILABİLİR BİR GELECEK KURMA FİKRİNİ KATKI SAĞLAMAK İÇİN BELGESEL ÇEKİYORUM"
Zirvenin özel oturumuna katılan yönetmen, yapımcı, oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan belgesel çekim süreçlerini anlattı. Düzyatan, "Yıllardır Afrika'da dahil olmak üzere birçok ülkede fotoğraf çekimi gerçekleştirdim. Bu açıdan özellikle Afrika'daki çocukların ve kadınların suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yürüdüğünü ve birilerinin suya ulaşılmadığını görmek beni çok yaraladı. O andan itibaren bu konuyu herkese anlatmak ve göstermek için bir belgesel yolculuğuna çıktık. Çünkü su kıtlığının sadece Afrika'da değil tüm dünyada hayati bir önem haline geldiğini görüyoruz. Bu Türkiye'de bile bir sorun olmaya başladı çünkü ülkemizde bile hala temiz suya ulaşılamayan köyler var" diye konuştu.

Belgesel için yola çıkarken önce İngiltere'deki laboratuvarlarla fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Düzyatan, "Bize burada söylenen temel unsur; Uzak Asya'da bir kirlilik sorunu olduğuydu. Bu belgeseli çekmek bizim açımızdan da kolay olmadı. Zira Avrupa ve ABD'nin çöplerini yolladığı ülkelere röportaj yapmaya gittiğimizde bize bu ülkelerin şirketleri büyük zorluklar çıkardı. Ben belgesele başladığım zaman neredeyse dünyayı gezdik. O sebeple süreç biraz zaman aldı. Belgesel çekimi döneminde de özellikle mikro plastikleri inceledik ve burada gördüğümüz şey bu plastiklerin dönüştürülemediğiydi. Şu an suyu filtreleyerek arıtan sistemler yavaş yavaş hayata geçse de ilk zamanlar bu plastikleri temizleyecek bir teknoloji de yoktu. Benim bu belgeseli çekme amacım toplumu bilinçlendirip daha yaşanılabilir bir gelecek kurma fikrine sahip insanlar yetiştirmekti. O yüzden çocuklarımızı atıklardan uzak tutacak bilinçte yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

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