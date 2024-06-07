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Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! Ödemeler öne çekildi...

Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! Ödemeler öne çekildi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...

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