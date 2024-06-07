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Son dakika | Irak'ın kuzeyinde terör operasyonu! 2 PKK'lı sarı torbada

Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Son dakika | Irak’ın kuzeyinde terör operasyonu! 2 PKK’lı sarı torbada

Son dakika haberi...MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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