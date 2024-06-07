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DEM'li vekilden büyük hadsizlik! Valiye küstah tehdit: Bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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DEM’li vekilden büyük hadsizlik! Valiye küstah tehdit: Bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz

Hakkari eski Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın verilen hapis cezası sonrası DEM Partililer sokaklara çıkarken polisler olaylara müdahale etti. Göstericiler arasında yer alan Milletvekilli Vezir Coşkun Parlak, valiyi tehdit etti. İşte detaylar...

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı.

GÖZALTINA ALINARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

YENİ SKANDALA İMZA ATILDI

Hakkari eski Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını bahane ederek provokasyona kalkışan DEM'liler şiddetli saldırılar yaparken, yeni bir skandala imza atıldı.

VALİ'YE KÜSTAH TEHDİT

Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, İçişleri Bakanlığı'nca Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Ali Çelik'e yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" şeklinde tehditvari sözler kullandı.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı. DEM Partili eski Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda mağaralarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda isminin çıktığı belirtiliyor.

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