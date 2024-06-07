DEM’li vekilden büyük hadsizlik! Valiye küstah tehdit: Bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz

VALİ'YE KÜSTAH TEHDİT

Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, İçişleri Bakanlığı'nca Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Ali Çelik'e yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" şeklinde tehditvari sözler kullandı.