Türkiye’nın kararlı duruşu sonuç verdi! Seçim maskeli ’teröristan’ tezgahı çöktü | A Haber’de çarpıcı sözler: Ağustos ayında da o seçim yapılmayacak, yapabilen şimdi yapardı!

"Örgüt bu seçimi yapabilseydi yeni bir anayasa komitesi oluşturmuş bu toplumsal sözleşmeyi denetlemek için yargı yapılanmasın gidecekti fakat Haseke'de İŞİD iddisıyla tutulan birçok kişi var."

"Bu metinin yüzde 70'i PKK'nın Kandil'deki hukuk bürosunda tarafından yazılmış yüzde 30'luk bölümü de Süleymaniye merkezli oradaki örgüt sempatizanı hukuçular tarafından yazılmış KCK'nın Süleymaniye'deki ofisine teslim edilmiş ve bu ofiste bir komite oluşturularak duyurulmasını istemiş."