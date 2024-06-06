Türkiye'nın kararlı duruşu sonuç verdi! Seçim maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü | A Haber'de çarpıcı sözler: Ağustos ayında da o seçim yapılmayacak, yapabilen şimdi yapardı!
PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan sonrasında 11 Haziran'a ertelenen sözde seçimler bir kez daha ertelendi. MSB'den yapılan açıklamada ise sözde seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında Gazeteci Mete Sohtaoğlu PKK/ YPG'nin sözde seçimi neden ertelediğine ve Suriye'deki yeni plana dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o programın detayları...
Örgütten yapılan açıklamaya göre , PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendiği bildirildi.
A Haber'de yayınlanmakta olan Arka Plan programında Gazeteci Mete Sohtaoğlu PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı dair tüm detayları anlattı. İşte Sohtaoğlu'nun açıklamalardan satır başlıkları;
"Aralık 2023'te örgütün yayınladığı 'Toplumsal Sözleşme' adı altında bir metin var. Ortaya toplumsal mutabakat dışında kimsenin mutabık olmadığı bir metin çıkıyor. Suriye'nin Kuzeyi ile ilgili olan bu metin bu hazırlık Süleymaniye'de KCK tarafından yapılmış. Burada YPG o kadar tutarsız bir metin hazırlanmış ki hem Beşer Esad rejimini tanıyor hem de işgal ettiği alanlara 'Suriye Demokratik Cumhuriyet' adını getiriyor ama bu bölgeleri seçim yapılsaydı AB'den akıtılan raporlar sayesinde 'Suriye Demokratik Cumhuriyet' adı altında yapılacaktı."
"YPG şu ana kadar işgal ettiği bölgelerde çok kişinin göç etmesine sebebiyet verdi. Örneğin Rakka'da barınmalara izin vermiyor çok ciddi demokratik değişim yapıyor örgüt. "
"Örgüt bu seçimi yapabilseydi yeni bir anayasa komitesi oluşturmuş bu toplumsal sözleşmeyi denetlemek için yargı yapılanmasın gidecekti fakat Haseke'de İŞİD iddisıyla tutulan birçok kişi var."
"Bu metinin yüzde 70'i PKK'nın Kandil'deki hukuk bürosunda tarafından yazılmış yüzde 30'luk bölümü de Süleymaniye merkezli oradaki örgüt sempatizanı hukuçular tarafından yazılmış KCK'nın Süleymaniye'deki ofisine teslim edilmiş ve bu ofiste bir komite oluşturularak duyurulmasını istemiş."
"Bu metnin ilginç bir özelliği var DEM Parti'nin parti şemasının yani örgütlenme şemasının bu korsan seçimden sonra aynısı yapılacaktı. En basiti 'eş başkanlık'. Bu seçim yapılsaydı yani dahada ileri gidilseydi YPG, parlamenter seçim yapacaktı iyice şımarık bir hale gelecekti ama en önemlisi işgal ettikleri 'Suriye Cumhuriyeti' adlı örgütün işgal ettiği alanlarda Suriye'nin daha önceden imzaladığı ADAN ANLAŞMASI dahil örgütün aleyhüne olan bazı anlaşmalardan çekilineceği tanınmayacağı yönünden bir deklorasyon yayınlacaktı."
"Yani bunun ertelenmesi korsan seçimin ilk ayağıydı. Ağustos ayında da o seçim yapılmayacak örgütün kendi tabanına rezil olmamak adına uydurduğu bir şey. Yapabilen haziran ayında da yapar. Nabız yokladılar. ABD'nin YPG'ye karşı olası durumda tavrını da denemiş oldular."
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