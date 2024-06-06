THY mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mayıs döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,4 oldu. Bu dönemde THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,8'e ulaştı.

Toplam AKK 2024 yılının ilk 5 ayında yüzde 10,8 artarak 100 milyar oldu. Bu oran geçen yıl aynı dönemde 90,3 milyardı.

Ocak-Mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2023 yılında 609,2 bin ton iken, 2024 yılında yüzde 33,7 artarak 814,7 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 456 oldu.