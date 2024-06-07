Başkan Erdoğan imzaladı: Devlet Denetleme Kurulu’na Salih Tanrıkulu atandı

2013 ile 2015 yılları arasında Avrupa Birliği Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşaviri ve NATO Mali Denetim Kurulu (IBAN) Kurul Üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Sayın Tanrıkulu, 12.01.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye denetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atandı. Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babasıdır.