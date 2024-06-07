Başkan Erdoğan imzaladı: Devlet Denetleme Kurulu'na Salih Tanrıkulu atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevinden alındı ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevinden alındı ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.
SALİH TANRIKULU KİMDİR?
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise University of Illinois at Urbana-Champaign'de Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sayın Tanrıkulu, Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü ve Başkontrolör, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir İdaresi Grup Başkanı, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2013 ile 2015 yılları arasında Avrupa Birliği Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşaviri ve NATO Mali Denetim Kurulu (IBAN) Kurul Üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Sayın Tanrıkulu, 12.01.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye denetim kurulu üyesi olarak seçildi.
Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atandı. Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor
- TOKİ'den büyükşehirde 10.446 TL'ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...
- Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti
- Salça yerken iki kere düşünün! Eğer bunu görürseniz direkt çöpe atın
- Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
- Vakıfbank sınav sonuç sorgulama 2024 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur, Kontrolör yardımcısı...
- Emekliye maaş arttıran piyango vurdu! 8 madde altın tepside sunuldu: SGK girişi 1999 sonrası ve 2008 öncesine...
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!