Başkan Erdoğan Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuştu: Gidecek çok yolumuz var

KARMA EKONOMİK KOMİSYON ÇALIŞMASI

Başkan Erdoğan, bugün gerçekleştirdikleri toplantılar sayesinde karşılıklı yatırımlar, ticaret hacmi ve ekonomik işbirliğinin daha üst seviyelere taşınacağını, Karma Ekonomik Komisyonun bu minvalde önemli bir diyalog ve iş birliği platformu teşkil ettiğini dile getirdi.

Karmak Ekonomik Komisyon Eşbaşkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov'un çalışmalarının başarılı sonuçlar vereceğine emin olduğunu vurgulayan Erdoğan, Konsey Toplantısı nedeniyle ticaretten enerjiye, tarımdan kalkınmaya kadar birçok alanda imza altına aldıkları anlaşmaların birer sıçrama tahtası olarak işbirliğine hizmet edeceğini ifade etti.

İşbirliklerinin sadece iki ülke için değil Orta Asya merkezli Avrasya ekseninde müsbet yansımalara vesile olmasının mühim olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Projelerinizi Türk dünyasının menfaatlerini gözeterek hayata geçirmeniz, işlerinize katma değer katarken gelecek nesillere de mirasınız olacaktır. Özbekistan'ın alt yapı projeleri ile kalkınma hamlelerinde Türk modelinin yol gösterici olabileceğini düşünüyor, bu doğrultuda Özbek kardeşlerimizle her alanda çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ilişkilerimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev'in bu önemli ve bizim için tarihi anlamlar taşıyan ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Özbekistan'ın Mirziyoyev'in vizyoner ve güçlü liderliğinde başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Rabb'im yolumuzu bahtımızı açık etsin."

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda bir Ticaret Bakan Yardımcısının Özbekistan ile ilişkileri ekibiyle takip edeceğini belirterek, bu konuda Bakan Ömer Bolat'a talimat verdi.