06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'ye Kıskaç! 17 ilde 72 şüpheli yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
FETÖ’ye Kıskaç! 17 ilde 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini ve 17 ilde son 4 gündür yapılan Kıskaç-19 operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör