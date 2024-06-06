Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i ağırlayacak! 6 başlık masada | Ziyaret tarihi bir önem arz ediyor

TARİHTEN GÜÇ ALAN BÜYÜK HEDEF: ÜÇÜNCÜ RÖNESANS



Prof. Dr. Erol, "Genel anlamda Avrasya, daha özelde Türkistan'ın kalpgâhı olan Özbekistan, Sayın Mirziyoyev'in vizyoner liderliğinde sadece jeopolitik ve jeoekonomik anlamda değil, jeokültürel boyutta da bir medeniyet ve değerler merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu noktada Özbekistan'ın sahip olduğu güçlü uygarlık arka planı ve başarılı deneyimi (Birinci ve İkinci Rönesans dönemleri boyutuyla), en büyük referans kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Özbekistan'ın bölgesel ve küresel bazda büyük bir ilgiye sahip olmasının altında da hiç kuşkusuz bu özellik yatmaktadır. Sayın Mirziyoyev'in bu yeni süreçte tarihsel referanslardan hareketle ortaya koyduğu Üçüncü Rönesans hedefi, hiç kuşkusuz yarının dünyasında yer alabilecek sağlıklı, güçlü, bilinçli ve cihanşümul nitelikte milli şuura sahip bir neslin ve coğrafyanın yeniden inşasını hedeflemektedir. 'Üçüncü Rönesans', sadece Özbekistan bağlamında değil, Orta Asya'yı merkez alan geniş bir bölgenin de bir 'uyanış' ve 'aydınlanma' ruhu olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.