Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indiren DEM’li belediye başkanına soruşturma

31 Mart yerel seçimlerinde Tatvan belediye başkanı seçilen DEM Partili Mümin Erol'un 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra ilk işi makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek oldu. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.