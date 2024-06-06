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Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını indiren DEM'li belediye başkanına soruşturma

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indiren DEM’li belediye başkanına soruşturma

Yerel seçimler sonrası mazbatasını alarak göreve başlayan ve makam odasındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol için harekete geçildi. Erol, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı DEM'li Mümin Erol'un makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tatvan belediye başkanı seçilen DEM Partili Mümin Erol'un 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra ilk işi makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek oldu. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek sunduğu görüntülere yansıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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