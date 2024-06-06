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Bakan Işıkhan'dan İsviçre'den dünyaya Gazze çağrısı: Daha neyi bekliyorsunuz?

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Bakan Işıkhan’dan İsviçre’den dünyaya Gazze çağrısı: Daha neyi bekliyorsunuz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda dünyaya Gazze çağrısı yaparak "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" dedi. İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrılan Bakan Işıkhan'ın ardından Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti. Öte yandan Bakan Işıkhan'ın konuşma yaparken Filistin'i temsil eden kefiye desenli atkı takması dikkatlerden kaçmadı.

112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu.

SALONDAN AYRILARAK PROTESTO ETTİ

Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.

İsrail temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.

KEFİYE DESENLİ ATKI TAKTI

Öte yandan Bakan Işıkhan'ın konuşma yaparken taktığı Filistin'i temsil eden kefiye desenli atkı dikkatlerden kaçmadı.

"ZULÜM KARŞISINDA TÜRK HALKININ SESİ OLMAYA ÇALIŞTIK"

Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık." dedi

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